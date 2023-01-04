تطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بالانترلوك بحي ثان الزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع المحاسب محمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق مجهودات رئاسة الحي خلال عام 2022 م لتحسين جوده الخدمات المقدمة للمواطنين ونيل رضاهم.

ومن جانبه أوضح رئيس حي ثان الزقازيق مجهودات رئاسة الحي خلال عام 2022 م والتي شملت شن 560 حملة لرفع الإشغالات وتحرير 699 محضراً ضد أصحاب الأنشطه التجاريه والباعه الجائلين لعدم التزامهم بالأماكن المخصصة لهم وافتراش بضائعهم بحرم الطريق مما تتسبب في إعاقة حركة السيارات وعبور المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة ، قامت رئاسة الحي بتحرير 235 محضراً ضد أصحاب الإعلانات غير المرخصة وتم إزالة 350 إعلان مخالف وتم تحرير محاضر ضد أصحاب 15 مقهى مخالف واعدام 150 شيشه وغلق 12 مركز للدروس الخصوصية وتم المرور علي 200 من المحال التجارية لتقنين أوضاعهم القانونية وإنهاء إجراءات الترخيص.

وللحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي ، تكثف رئاسة الحي جهودها اليومية بشن حملات نظافه وتجميل ورفع المخلفات على مدار اليوم فيتم رفع 65 ألف طن سنوياً ونقلها للمدفن الصحي وذلك بمعدل 180 طن قمامه من خلال 3 ورديات نظافة علي مدار اليوم.

وشهدت شوارع حي ثان الزقازيق خلال عام 2022 م تنفيذ أعمال لمشروعات الرصف والتطوير بتركيب بلاط إنترلوك بعدد من الشوارع بتكلفه 7.561 مليون جنيه شملت الأعمال رفع كفاءة شوارع (طلبه عويضه بطول 950 م - عمر بن الخطاب بطول 300 م - أحمد إسماعيل بطول 800 م - القومية بطول 400 م - عبد العزيز علي" المحافظة" بطول 300 م - رمضان بطول 650 م - خلف مستشفى الرمد بطول 350 م - القيثارية بطول 200 م - علي الشربيني وتفريعاته بطول 250 م - حارة الحمام بطول 350 م - السادات بطول 250 م- محمد عبده وتفريعاته بطول 400 - النجومي وتفريعاته بطول 400 م ) بالإضافة الي تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة التي يصعب رصفها بمنطقه كفر الزقازيق بحرى على مساحة مسطحة 26 ألف متر و بقسم الجامع على مساحة مسطحة 1000 متر ، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة المعدات والآلات والسيارات بالحملة الميكانيكية بتكلفة 6 مليون جنيه.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بأعمال تجميل وتطوير بشوارع الحي وبتكلفة 625 مليون جنيه ، شملت الأعمال إقامة بلدورات ودهانات وتركيب انترلوك و مقاعد رخامية (أمام مدرسة جمال عبد الناصر - بمحيط مستشفى المبرة - أمام مستشفى الجامعة - أمام مدرسه الوحده بالاشارة - أمام مديرية الزراعة - أمام مديرية الصحة - بشارع مدير الأمن - شارع الفتح - بمحيط الكنيسة الانجلية) للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى لشوارع العاصمة أمام مواطنيها وزائريها.