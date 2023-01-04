تأجيل نظر قضية مقتل فتاة على يد والدها بالخصوص لمارس المقبل

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15848 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3800 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "هشام أ ف"، 29 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليها "حبيبة هشام أحمد فتحى"، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، وأعد لذلك الغرض أداة (عصا) وتعدي بها عليها بعدة ضربات وأعقبها بدفعها على درج العقار محل سكنه مما أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، قاصداً إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة (عصا) مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة شهود الواقعة، حيث أكد أحدهم أنه حال تواجده بالعقار محل سكن المتهم لزيارة والدته المقيمة بذات العقار أبصر المجنى عليها تستغيث به لقيام والدها بالتعدى عليها بالضرب، فتحدث إلى والدها وطلب منه عدم إيذائها ففوجئ بقيامه بدفعها على درج العقار وتعديه عليها بأداة (عصا)، وذلك بسبب وجود خلافات زوجية بين المتهم وطليقته، فيما قال الشاهد الثاني، أنه نمي إلى علمه قيام المتهم بالتعدي على نجلته المجنى عليها بالضرب فتوجه إلى مسكن المتهم رفقة الشاهد الثالث وأبصر المجنى عليها جثة هامدة وبجوارها أثار دماء فاصطحابها إلى أحدى المستشفيات، إلا أنه أخبره الطبيب المعالج بالوفاة.