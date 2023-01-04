تأجيل محاكمة 18 متهما بتكوين عصابة دولية لجلب المخدرات إلى 6 فبراير

كتب عبد الله محمود

أجلت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، محاكمة 18 متهما بينهم "6 أتراك، و11 مصريا، ومواطن ألماني"، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى جلب والاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد، إلى جلسة 6 فبراير القادم.

عقدت المحاكمة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين السعيد أحمد عبده، ومحمد مصطفى عبيد، وأمانة السر محمد خميس.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة، كشفت أن أحد المتهمين التقى بالمتهم الأول عامل زراعي، وطلب منه ضم أكبر عدد من الأشخاص ليسعدوه فى ترويج المخدرات من مخدر "الهيروين، الحشيش، والفيتامين" بعد تهريبها إلى داخل البلاد.

كما كشفت التحقيقات أيضا، أن المتهمين من الأول الحادي عشر، اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى جلب وتهريب المخدرات داخل البلاد، بقصد ترويجها لتحقيق أرباح غير مشروعة.