اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين: اتفاقاتنا مع ميانمار ستسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والأمن الإقليميين

الأربعاء، 04 يناير 2023 12:56 م
بوتين: اتفاقاتنا مع ميانمار ستسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والأمن الإقليميين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع ميانمار؛ ستسهم في زيادة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

جاء ذلك - حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، في تهنئة بوتين لرئيس وزراء ميانمار مين أونج هلينا، بمناسبة الذكرى الـ 75 لاستقلال هذه الدولة.

وأشار بوتين، في التهنئة، إلى أن "روسيا وميانمار تربطهما علاقات ودية، وهو ما تم تأكيده بشكل كامل في اجتماعنا الثنائي في فلاديفوستوك خلال سبتمبر الماضي".

من جانبهما، بعث رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بالتهاني إلى نظيريهما في ميانمار.

 


بوتين

روسيا

ميانمار

لافروف



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