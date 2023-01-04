انقلاب سيارة نقل محملة بالدقيق دون وقوع إصابات بالغربية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية ، إخطارا بانقلاب سيارة نقل على طريق طنطا اسكندرية الزراعي امام مدخل طريق طنطا بسيون.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتم رفع أجولة الدقيق لتسيير الحركة المرورية.

وكان قد اصيب لص باصابات متفرقة بعد أن اختل توازنه وسقط في منور أحد المنازل بشارع الحلو ثان طنطا بمحافظة الغربية أثناء محاولة السرقة، وتم نقله للمستشفي بسيارة إسعاف.

كانت الاجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من سكان أحد العمارات بشارع الحلو بسماع استغاثة شخص سقط في منور المنزل.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أن المصاب لص وتسلل للمنزل في محاولة للسرقة، واختل توازنه وسقط في المنور واصيب باصابات متفرقة، تم نقله للمستشفي تحت حراسة أمنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا بمحافظة الغربية من ضبط متهمه لها معلومات جنائية وبحوزتها اسطوانتى هيروين و8 طرب حشيش بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بقيام المتهمه "ي.ك" لها معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنيين الإجراءات واعداد اكمنة تم ضبط المتهمة وبحوزتها اسطوانتى هيروين و8 طرب حشيش بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.

شهد طريق طنطا الإسكندرية الزراعي عند مدخل طريق طنطا بسيون، انقلاب سيارة نقل محملة بالدقيق، وتفريغ الحمولة على الأرض بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق.