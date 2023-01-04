اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق بالإسماعيلية لإجراء الصيانة

كتب - السيد فلاح

أعلن ديوان عام محافظة الإسماعيلية، انقطاع التيار الكهربائي عن 7 مناطق مختلفة في المحافظة بداية من الساعة 9 صباح اليوم الأربعاء وحتى 2 بعد الظهر، نظرًا لإجراء بعض أعمال الصيانة.

وقالت المحافظة، إن شركة الكهرباء برئاسة المهندس سامى عرفة أبو وردة، رئيس مجلس إدارة القناة لتوزيع الكهرباء، تنوه عن انقطاع الكهرباء غدًا الأربعاء، في 7 مناطق وهم "منطقة الشهر العقارى بحي ثانٍ من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، وطريق البيارات إيجيكو بالشيخ زايد من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، ةمنطقة البلاح بحى أول من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا ومنطقة العقارية 3 بشرق البحيرات من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا والمجاورة الرابعة بالقنطرة شرق من الساعة 10 صباحًا وحتى 1.30 ظهرًا، ومنطقة نوارة بالقنطرة غرب من الساعة 10 صباحًا وحتى 1.30 ظهرًا ومن الكيلو 6 إلى الكيلو 11 بالفردان من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

وكان قد وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية، حيث نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمدرسة عرب أبو القاسم، والتى استهدفت أهالى قرية أم عزام مركز ومدينة القصاصين، وذلك على مدار يومى 2 و3 يناير 2023، حيث استقبلت القافلة 1993 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه، أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.