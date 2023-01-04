النمسا تشيد بقرار صربيا وقف السفر للقادمين من الهند بدون تأشيرة

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أشاد المستشار النمساوي كارل نيهمر، الثلاثاء، بقرار صربيا وقف السفر للقادمين من الهند بدون تأشيرة اعتبارا من بداية 2023.



وقال المستشار النمساوي - في تصريح - إنه "من الآن فصاعدًا سوف يحتاج الهنود (ثالث أكبر مجموعة لجوء) إلى تأشيرة للدخول إلى صربيا، مما يكبح كثيرا الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا"، مشيرا إلى أن العديد من مواطني الهند وشمال إفريقيا دخلوا إلى بلجراد بدون تأشيرة ثم دخلوا الاتحاد الأوروبي بمساعدة مهربين وتجار بشر.



ولفت إلى استمرار دعم الحكومة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى النمسا وأوروبا بعدما قفزت طلبات اللجوء في النمسا خلال 2023 إلى أكثر من 100 ألف طلب.



ومن ناحية أخري، أكدت وزارة الصحة النمساوية، في بيان، أن البلاد لديها مناعة قوية حاليا من متغير أوميكرون لفيروس كورونا، والمنتشر بشكل واسع في الصين حاليا، لافتة إلى أنه سيتم فحص الطائرات القادمة من الصين اعتبارا من الأسبوع المقبل، لرصد أي متغيرات فيروسية جديدة قادمة من هناك.

وأوضح البيان أنه سيم أخذ عينات من مياه الصرف في الطائرات، وأيضا فحص جميع الأماكن التي يزورها السائحون الصينيون بشكل متكرر.



يشار إلى أن لجنة الازمات في الاتحاد الأوروبي من المقرر أن تعقد اجتماعا الأربعاء في بروكسل لمناقشة آلية أوروبية موحدة للتعامل مع المسافرين القادمين من الصين.