الكنيسة الأسقفية تزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

كتب: محمد الأحمدى

زار الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الأربعاء قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية اليوم للتهنئة بعيد الميلاد المحيد برفقة وفد كنسي.

وقال رئيس الأساقفة: السيد المسيح لا يكفيه يوم واحد للاحتفال به لكن كل أيام العام احتفال بالسيد المسيح، مؤكدًا الكنائس بالأعضاء فى جسد المسيح الواحد.



جانب من زيارة الكنيسة الأسقفية

وأضاف رئيس الأساقفة: نتطلع للقاء قداستكم قريبًا باحتفال مجلس كنائس مصر والذي يضم عائلة المسيح المصرية.

وأكد رئيس الأساقفة: الطائفة الأسقفية مستعدة لتقديم كل الدعم داخل مجلس كنائس مصر، وبالاشتراك مع الأزهر لمجابهة كل التيارات الفكرية المغالطة للإيمان المسيحى.

من جانبه قال البابا تواضروس: ككنائس نقف موقف اجتماعى وإيمانى وأخلاقى أمام كل التحديات التى تواجه الكنيسة في الوقت المعاصر إذ نواجه كثير من التيارات الفكرية المُخربة للعقيدة المسيحية كقضايا كالالحاد والمثلية.

وشدد البابا على إن دور مجلس كنائس مصر أن يتفاعل مع مثل هذه الأمور ويستند للكتاب المقدس فى مجابهتها لإعلان الحق الإلهى فلا نقدر أن نكون جزء من إيمان الكنيسة بدون أن نعيش حياة المسيحية الحقيقية.

ووصف البابا الكنيسة بأنها هى من تكون دائما صوت الحق مضيفًا: إذا فقدنا الحق فقدنا كل شئ فدورنا حفظ نقاوة الحياة الإنسانية.



جانب من زيارة الكنيسة

حضر اللقاء من الكنيسة الأنجليكانية كلاً من الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة والعميد هانئ شنودة عميد منطقة القنال والعميد ديفيد عزيز عميد كنائس الإسكندرية والقس يشوع يعقوب عميد مساعد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك والقس ياسر كوكو مساعد المطران الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك والقس جيف جيكوب راعى الخدمة الإنجليزية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك والقس فايز نادى راعى الكنيسة الأسقفية بمدينة السلام والقس ميشيل ميلاد راعى الكنيسة الأسقفية بالجيزة ومن الكنيسة القبطية حضر الأنبا دانيال أسقف المعادى والأنبا أرميا الأسقف العام والأنبا يوليوس مصر القديمة والأنبا ميخائىل أسقف منطقة حدائق القبة

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أصدرت تنبيهات بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاءت أبرز التعليمات التى أصدرتها الكنيسة كالآتى:

1- المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة.

2- على الراغبين في المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

3 - سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذى قدم له بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجب أن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم.

4- آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأحد 1 يناير 2023 .

علمًا بأنه:

1- يمكنكم الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التي ستوفرها لكم كنيستكم التابعين لها، حيث لن توفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح كما حدث في سنواتٍ سابقة.

2- سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات.

3- ستُفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة 6 يناير الساعة الخامسة مساء، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، مع ملاحظة أن القداس سيبدأ في تمام الساعة السابعة مساء، وبالتالي من الضروري عدم التأخر في الوصول إلى الكاتدرائية بعد الساعة السادسة.

4- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم، مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة.

5- سوف نعلن لاحقًا عن أرقام بوابات الدخول، ومسارات الوصول إلى أماكنكم داخل الكاتدرائية.

وطالبت الكنيسة رجاء خاص من الجميع، بعدم حضور أى شخص يعانى من أى أعراض مرضية، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.