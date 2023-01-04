الفرقاطة الروسية "جورشكوف" المزودة بصواريخ "تسركون" تدخل الخدمة العسكرية

كتب- وكالات

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، بإدخال الفرقاطة "الأدميرال جورشكوف" المزودة بصواريخ "تسركون" للخدمة العسكرية.

واعتبر بوتين أن بدء دخول الفرقاطة "الأدميرال جورشكوف" للخدمة العسكرية "حدث مهم"، مؤكداً أنها "تحمل أسلحة قوية وتحمي روسيا من التهديدات".

وتابع: "روسيا ستواصل تطوير قدراتها القتالية وإنتاج أسلحة متطورة"، مضيفاً أن "صواريخ تسركون قادرة على حماية الأمن الروسي بشكل موثوق".

هذا وتتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة الكاملة على مناطق أوكرانية وضرب مواقع تمركز قوات كييف، فيما تحاول الأخيرة استعادة بعض الأراضي بدعم عسكري ولوجستي من الدول الغربية.

وفي آخر التطورات الميدانية، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بارتفاع وتيرة القصف العنيف بين الطرفين الروسي والأوكراني، فيما أعلنت كييف حالة التأهب الجوي في مقاطعات شيركاسكي ودينيبرو بتروفسك و بولتافا وخاركيف و زابورجيا. كما أفاد بسقوط قتيل و3 إصابات إثر القصف الأوكراني على دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

هذا وأعلن حاكم سيفاستوبول بالقرم عن إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار قرب مطار بيلبيك.

ويأتي ذلك فيما صرح قائد "قوات أحمد" الشيشانية الخاصة، آبتي علاء الدينوف، بأن القوات الروسية تتقدم تدريجيا، وتسيطر على زمام الأمور في خطوط المواجهة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عنه القول إن وزارة الدفاع الروسية، بالتعاون مع شركة "فاجنر" العسكرية، و"قوات أحمد"، تسيطر على زمام الأمور في نقاط التماس، مضيفاً أن القوات الروسية تتقدم في محاور باخموت، وسوليدار، وكريمينايا، وسفاتوفو، وتشيرفونوبوفكا، بشكل كبير. وأشار إلى ضرورة تدمير تحصينات قوات كييف في هذه المناطق، لتتمكن القوات الروسية من التقدم بسهولة.