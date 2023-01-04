الغضبان يتفقد استعدادات استقبال سفينة "لوجوس هوب" بميناء بورسعيد السياحى

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم، الاستعدادات النهائية لاستقبال المكتبة العائمة "لوجوس هوب" بميناء بورسعيد، والتى وصلت ميناء بورسعيد اليوم ظهرا، وستفتح السفينة أبوابها للزائرين غدا الخميس بدءا من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء يوميا لمدة 20 يوما فيما عدا الأحد، وتستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة، رافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

وتأكد محافظ بورسعيد من إنهاء كل الترتيبات التنظيمية والأمنية المتعلقة باستقبال "لوجوس" والمترددين على مكتبتها وفعاليتها الثقافية المختلفة، وأشار إلى أن الميناء السياحى أتم كل التجهيزات على أعلى مستوى لاستقبال زائرى المكتبة من الطلاب ومحبى القراءة، والخروج بمحافظة بورسعيد فى أبهى صورة خلال هذا الحدث العالمى.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون بين كل الجهات التنفيذية والأمنية، وإعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، كما وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة ومنع التكدس المرورى، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والأتوببسات القادمة من المحافظات الأخرى.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه هناك تنسيقا متواصلا بين كل الجهات المعنية ببورسعيد للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من وإلى السفينة، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدخول للمركب فضلا عن تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى المركب، وأكد اللواء عادل الغضبان أنه خلال فترة رسو مركب الكتب بميناء بورسعيد سيتم توفير فرق موسيقية على مدار اليوم في ساحة مصر، فضلا عن تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التي تتماشى مع الحدث، مؤكدا أهمية عكس الواجهة الحضارية لبورسعيد والتى تمثل سفير مصر أمام العالم خلال هذا الحدث.