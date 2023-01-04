العثور على جثة مواطن داخل منزله فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

عثر الأهالى على جثة مواطن بمنزله بعزبة شافعى، التابعة لقرية الروضة بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كان أهالى عزبة شافعى، بقرية الروضة بمركز طامية، عثروا على جثة، أحد أهالى القرية داخل منزله، وعلى الفور انتقلت فوة من الشركة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



وكان لقى مواطن مصرعه وأصيب 2 آخرين، فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتبن، بقرية سنرو، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر مخضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كان طريق قرية سنرو / الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم، بين دراجتين بخاريتين، أمام إسعاف سنرو، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إبشواى المركزى، والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.