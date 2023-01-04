الصيدليات الأمريكية تبدأ بيع أدوية الإجهاض وتتحدى حكما قضائيا بحظر العمليات

كتبت: نهال أبو السعود

في محاولة للالتفاف علي قرار المحكمة الأمريكية العليا بحظر الإجهاض داخل الولايات المتحدة، والذي أثار جدلاً واسعاً منذ صدوره منتصف العام الماضي، أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيع أدوية الإجهاض داخل الصيدليات، وهو اجراء لم يكن متاحاً في السابق، حيث كان استلام تلك الأدوية قاصراً علي المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، أصبح بإمكان الصيدليات، اعتباراً من أمس الثلاثاء، بيع دواء الإجهاض الميفيبريستون للأشخاص الذين لديهم وصفة طبية.

في السابق، كان من الممكن طلب الحبوب ووصفها وصرفها فقط من قبل المستشفيات المعتمدة، وخلال اغلاقات كورونا سمحت إدارة الغذاء والدواء بإرسال الحبوب عبر البريد وقالت إنها لن تفرض بعد الآن قاعدة تطالب الناس بالحصول على أول عقارين شخصيًا في عيادة أو مستشفى.

اعتبارًا من يوم الثلاثاء ، تم إلغاء المطلب الشخصي نهائيًا ، واصبح بإمكان الصيدليات التي تم اعتمادها للقيام بذلك أن توزع الأدوية مباشرة إلى شخص لديه وصفة طبية من واضِع معتمد.

قالت مختبرات دانكو المصنعه للعقار في بيان: "في الوقت الذي يكافح فيه الناس في جميع أنحاء البلاد للحصول على خدمات رعاية الإجهاض، يعد هذا التعديل مهمًا للغاية لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الإجهاض الدوائي وسيوفر لمقدمي الرعاية الصحية طريقة إضافية لتزويد مرضاهم بخيار آمن وفعال للإنهاء المبكر الحمل "

اشارت سي ان ان الى ان الوصفات الطبية تعتبر خيارات في بعض الولايات التي قيدت الوصول الى الإجهاض، أو يمكن لأي شخص السفر إلى ولاية يكون فيها الاجراء قانونيًا للحصول على الحبوب.

يستخدم الإجهاض الدوائي في أكثر من نصف حالات الإجهاض في الولايات المتحدة ، متجاوزًا الإجراءات الجراحية لأول مرة في عام 2020 ، وفقًا لمعهد جوتماشر ، وهي مجموعة بحثية تدعم حقوق الإجهاض.

تأتي خطوة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعد أيام من إعلان رأي قانوني جديد لوزارة العدل أن القانون الفيدرالي يسمح لخدمة البريد الأمريكية بتسليم أدوية الإجهاض - وهي خطوة تعتقد إدارة بايدن أنها يمكن أن تساعد في حماية الوصول إلى الإجهاض في الولايات التي فرضت حظرًا بعد قرار المحكمة العليا لقلب قضية رو ضد وايد.

في أعقاب حكم المحكمة العليا يونيو الماضي، أصدر المدعي العام ميريك جارلاند بيانًا يعد بالعمل مع إدارة الغذاء والدواء والوكالات الفيدرالية الأخرى لحماية الوصول إلى مثل هذه الأدوية ، والتي سعت بعض الولايات إلى حظرها، وقال في بيان: "لا يجوز للولايات حظر عقار ميفبريستون بناءً على خلاف مع حكم خبراء إدارة الغذاء والدواء بشأن سلامته وفعاليته".