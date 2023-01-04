السيطرة علي حريق داخل سوق أغنام غرب الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت منطقة العامرية غرب محافظة الاسكندرية اليوم الأربعاء اندلاع حريق نشب داخل سوق الأغنام بنطاق حي العامرية أول غرب المدينة، بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل السوق، وتسبب في إصابة شخص باختناق جراء الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية السيطرة علي الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية اخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ، بانفجار إسطوانه غاز داخل سوق الأغنام مساكن البردويل بحي العامريه اول، مما ادي الي حريق داخل السوق .

وعلي الفور توجهت الأجهزة الأمنية وقسم شرطة العامرية أول ومسئولي الحي ترافقهما سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين انفجار أنبوبة غاز داخل السوق مما ادي لاحتراق فرش وبعض المحتويات المجاورة له، جري السيطرة علي الحريق بواسطة رجال الدفاع المدني، وتم عمل الاسعافات اللازمه لشخص يدعي" محمد عادى" 25 عام بعد إصابته بحالة باختناق في محل الواقعة .

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلي صعيد آخر لقي شخص مصرعه في العقد الرابع من عمره، سقط من شرفة عقار بمنطقة كوبري الناموس شرق الإسكندرية، وقالت أسرته إنه يعاني من مشاكل عائلية ومادية أثرت على حالته النفسية، وجار التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي؛ إخطارا من قسم شرطة رمل ثان، يفيد بسقوط شخص من أعلى منزل بمنطقة كوبري الناموس شرق المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع أحمد. ع، 44 عام خياط، على إثر سقوطه من أعلى منزله، وقامت قوات الأمن بالاستماع لشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، واستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم، وندب فريق من البحث الجنائي للمعاينة، ومعرفة ملابسات الحادث لتحديد إذا كان انتحارا أم أن هناك شبهة جنائية



السيطرة على حريق في الإسكندرية (1)