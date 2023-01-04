السعودية: 7 ملايين شخص أدوا مناسك العمرة في 2022

وكالات

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، أن 7 ملايين شخص أدوا مناسك العمرة خلال عام 2022.

جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الحج والعمرة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت الوزارة إنها قدمت خدماتها لسبعة ملايين معتمر منهم 4 ملايين قدموا بتأشيرة عمرة خلال العام الماضي 2022"،

وذكرت الوزارة أنها عملت على "تسهيل أداء مناسك العمرة للحاصلين على أنواع التأشيرات سواء السياحية أو الفورية عند الوصول أو العائلية أو الشخصية وجميعها إلكترونية".

وأوضحت أنه في إطار التسهيل على المعتمرين تم تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما، بالإضافة إلى زيارة المواقع الدينية والمعالم التاريخية في السعودية.

وأعلنت الوزارة إطلاق "منصّة نسك" التي تتضمن 121 خدمة لحجز وتصميم برنامج العمرة وإصدار التأشيرات إلكترونيا لدول العالم كافة.

يذكر أن العمرة واجهت فرض قيود مع تفاقم فيروس كورونا في العالم، ما أدى إلى تعليق المناسك لنحو 7 أشهر قبل أن تستأنفها السعودية في أكتوبر 2020.