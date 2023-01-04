الرقابة المالية تعتمد تسجيل صندوق تأمين العاملين بشركة مياه الشرب بالفيوم

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم 1995 لسنة 2022، بشأن اعتماد تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

ونصت المادة الأولى، من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 4 الصادر اليوم الأربعاء، على:



الاشتراكات



تسجيل صندوق تأمين العاملين بشركة مياه الشرب بالفيوم



المزايا التأمينية



النسبة المستحقة من الميزة التأمينية



حالات انتهاء الخدمة



صرف المزيا التأمينية



انتهاء الخدمة

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.