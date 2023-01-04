اليوم السابع
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الأربعاء، 04 يناير 2023 08:09 م
أكرم القصاص
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الرئيس العراقي: الاستقرار الأمني يساهم بشكل فعال في تشجيع الاستثمارات

الأربعاء، 04 يناير 2023 06:00 م
الرئيس العراقي: الاستقرار الأمني يساهم بشكل فعال في تشجيع الاستثمارات الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
أ ش أ

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن الاستقرار الأمني يساهم بشكل فعال في تشجيع الاستثمارات الضرورية لتطوير الاقتصاد وتهيئة فرص العمل وتحقيق المكتسبات المشروعة للمواطنين في الرفاه والعيش الكريم.

وشدد الرئيس العراقي ، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الاربعاء، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الاخبارية، على أهمية دعم عجلة التقدم الاقتصادي وضرورة العمل من أجل إبعاد المظاهر العسكرية من المدن ورفع الكتل الخرسانية التي تؤثر على انسيابية حركة المواطنين وتسيء إلى المنظر العام.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار الأمني لضمان سلامة المواطنين ولدعم عجلة التقدم الاقتصادي في البلاد.


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