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الرئيس السيسى يوجه بدعم المجتمع السيناوى وزيادة مساحة التطوير الحضارى بسيناء

الأربعاء، 04 يناير 2023 05:30 م
الرئيس السيسى يوجه بدعم المجتمع السيناوى وزيادة مساحة التطوير الحضارى بسيناء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، ووجه الرئيس السيسى بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يتسق مع خصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربوع مصر. 
 
كما وجه بدعم المجتمع السيناوى وزيادة مساحة التطوير الحضارى على حساب ما كان قائماً من غياب التخطيط، مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة، ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر".
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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