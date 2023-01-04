الدور قبل النهائى بخماسى كرة القدم احتفالاً بعيد الشرطة المصرية بمراكز شباب فوه

كفر الشيخ ـ محمد سليمان

نظمت مديري الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مباريات الدور قبل النهائى بخماسى كرة القدم بين مراكز شباب فوة، ضمن دوري خماسي كرة القدم بمراكز الشباب إحتفالاً بعيد الشرطة المصرية، وفق شروط المشاركة فى التصفيات على مستوى الإدارات الفرعية على أن يكون جميع اللاعبين بالفرق من أعضاء مراكز الشباب وتطبق المسابقة نظام خروج المغلوب و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

انتهت المباراة بفوز فريق مركز شباب سنديون على مركز شباب فوه وانتهت المباراة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين لصالح مركز شباب سنديون بضربات الجزاء ويشارك عدد 49 لاعب على مستوى إدارة شباب فوة، المباراة الاولى كانت بين فريقى مركز شباب العلوي و منية الأشراف.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقة تجرى وفق شروط معلنة تلزم الفرق بإعداد كارتة مجمعة للفريق، معتمدة طبياً عن الحالة الصحية للمشاركين و الإلتزام بمواعيد مباريات التصفيات على مستوى الإدارات الفرعية و تكون مدة المباراة 20 دقيقة على شوطين ويتكون الفريق الواحد من 8 لاعبين 5 لاعب أساسى وإثنين إحتياطى على ألا يقل عمر اللاعب عن 18 عاماً ولا يزيد عن 30 عام.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الاحتفال جاء لتقديم الشكر والتقدير لجهود وتضحيات رجال الشرطة البواسل ودفاعهم عن الوطن والتضحية بأرواحهم لحماية الشعب المصري و تهدف المسابقة إلى تعزيز قيم الانتماء، وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين، وتقام التصفيات التمهيدية بالإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية و مديرى الإدارات الفرعية وفرق العمل بمراكز الشباب.



جانب من المباريات