الداخلية تحبط محاولة تهريب لحوم محشوة مخدرات بمطار القاهرة.. صور

كتب محمود عبد الراضي

أحبطت الداخلية محاولة أحد الأشخاص تهريب أقراص مخدرة "كبتاجون" داخل لحوم مجمدة عبر ميناء القاهرة الجوى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا) حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزته 4 لفافات "لحم مجمد" بداخلها كمية من الأقراص المخدرة لعقار "الكبتاجون" وزنت 5,426 كيلو جرام مخبأة داخل إحدى حقائبه.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد، وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 577 ألف جنيهاً تقريباً)، ةتم إتخاذ الإجراءات القانونية.