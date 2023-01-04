الخارجية الروسية: مسار اليابان معاد لنا.. ولا نتوقع حوار لتوقيع معاهدة سلام

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أكد نائب وزير خارجية روسيا أندريه رودينكو، أن المسار الذي تنتهجه اليابان معاد لروسيا، مشيرا إلى أن الحوار بشأن توقيع معاهدة سلام معها، أمرا لا يتوقع حدوثة.

وقال رودينكو - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن اليابان لا تتخلى عن نهجها ومسارها المعادي لروسيا؛ لذلك يبدو الحوار بشأن توقيع معاهدة سلام معها، أمرا مستحيلا.

وأضاف أنه من المستحيل مناقشة توقيع مثل هذه المعاهدة مع دولة تتخذ مواقف غير ودية علانية، وتسمح لنفسها بتهديدات مباشرة ضد بلدنا، مشيرا إلى أن موسكو تفاوضت من قبل مع اليابان حول معاهدة كاملة بشأن السلام وحسن الجوار لتسريع تطوير كل العلاقات الروسية اليابانية.

وأوضح نائب وزير الخارجية أن رئيس الوزراء الياباني انخرط منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في تنظيم الحملة الغربية المعادية لروسيا، وقام عمليا بتفكيك كامل لنتائج التعاون متبادل المنفعة على مدى سنوات عديدة".