"الخارجية الأمريكية" تعبر عن قلقها لاقتحام وزير إسرائيلى للمسجد الأقصى

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية -"إن الزيارة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر وإثارة العنف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أجرت مباحثات مباشرة مع ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هذه الزيارة".

وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة تقف بحزم من أجل الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس".