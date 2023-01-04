اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الخارجية الأمريكية" تعبر عن قلقها لاقتحام وزير إسرائيلى للمسجد الأقصى

الأربعاء، 04 يناير 2023 09:37 ص
"الخارجية الأمريكية" تعبر عن قلقها لاقتحام وزير إسرائيلى للمسجد الأقصى نيد برايس
أ.ش.أ

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عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية -"إن الزيارة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر وإثارة العنف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أجرت مباحثات مباشرة مع ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هذه الزيارة".

وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة تقف بحزم من أجل الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس".

 


الخارجية الأمريكية

القدس

المسجد الاقصى

نيد برايس



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