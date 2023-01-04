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الحكومة تبدأ اجتماعها الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

الأربعاء، 04 يناير 2023 01:31 م
الحكومة تبدأ اجتماعها الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات اجتماع الحكومه-ارشيفيه
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
 
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقي المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
 
وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية، سعياً لإتاحة التمويل اللازم لتوفير المنتجات البترولية، تلبية لاحتياجات السوق المحلية، وذلك فى ظل استمرار تداعيات الأزمة العالمية الحالية.
 

اجتماع الحكومة الاسبوعي

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي



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