اليوم السابع
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الأربعاء، 04 يناير 2023 09:02 م
أكرم القصاص
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الحكومة الكولومبية تُعلق وقف إطلاق النار مع جيش التحرير الوطني

الأربعاء، 04 يناير 2023 07:30 م
الحكومة الكولومبية تُعلق وقف إطلاق النار مع جيش التحرير الوطني كولومبيا
وكالات

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علّقت الحكومة الكولومبية الأربعاء وقف إطلاق النار مع جيش التحرير الوطني، بسبب رفض هذه الجماعة المسلّحة المشاركة في الهدنة الثنائية لستة أشهر، التي أعلنها الرئيس عشية رأس السنة.

وصرح وزير الداخلية الفونسو برادا للصحافيين بحضور القيادة العسكرية ووزير الدفاع: "أمام الموقف المعلن أمس قررنا تعليق الآثار القانونية للمرسوم"، القاضي بهدنة ثنائية مع جيش التحرير الوطني من الأول من يناير حتى 30 يونيو 2023.

وأضاف أنه "سيتم التطرق مجدداً لهذا الملف خلال جولة جديدة من المفاوضات"، من المقرر عقدها في المكسيك في موعد لم يحدد بعد.

 

 


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