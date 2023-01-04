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أكرم القصاص
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الجزائر تعلن بداية إنتاج الأنسولين في البلاد الأسبوع المقبل

الأربعاء، 04 يناير 2023 12:50 ص
الجزائر تعلن بداية إنتاج الأنسولين في البلاد الأسبوع المقبل الجزائر - أرشيفية
وكالات

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قال وزير الصناعة الصيدلانية، في الجزائر، علي عون، إن الإنتاج الحقيقي للأنسولين سيدخل حيز التنفيذ في البلاد الأسبوع المقبل.
 
وأوضح الوزير، خلال زيارة تفقدية لبعض المؤسسات الصيدلانية بمدينة سيدي عبد الله، "أنه يتم العمل حاليا على أن يغطي إنتاج الأنسولين في الجزائر 50% من الاحتياجات"، بحسب ما نقله موقع "النهار" الجزائري.
 
ووفقا لبيان عن وزارة الصناعة الصيدلانية وجه الوزير "مسؤولي مؤسسة سانوفي للأدوية برفع قدراتهم الإنتاجية ودمج الأدوية ذات القيمة المضافة لتحل محل الاستيراد".

الجزائر

إنتاج الإنسولين فى الجزائر

الحكومة الجزائرية

وزارة الصناعة الصيدلانية



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