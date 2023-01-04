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بالعاصمة الإدارية

التعليم العالى: انعقاد معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار الشهر القادم

الأربعاء، 04 يناير 2023 01:22 م
التعليم العالى: انعقاد معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار الشهر القادم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، انعقاد معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار، والذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا خلال الشهر القادم، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت الرعاية الكريمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور دولى كبير، مشيرًا إلى أن ضيف شرف هذه النسخة هى دولة البرتغال.

ومن جانبه، قال محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن المعرض سيشهد هذا العام مئات الابتكارات والاختراعات من مصر والعالم، ومن المقرر تنظيم العديد من ورش العمل والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة والبرامج التدريبية واللقاءات التسويقية، وعقد محاضرات لكبار الخبراء فى مجال إدارة الابتكار والتسويق التكنولوجى والملكية الفكرية.

وأضاف الدكتور محمود صقر أن معرض القاهرة الدولى للابتكار، والذى تنظمه الأكاديمية سنويًا منذ عام 2014 أصبح قبلة للمبتكرين والمخترعين فى مصر والمنطقة، وعلى قائمة المعارض الدولية، موضحًا أن المعرض يهدف إلى إتاحة الفرصة للمبتكرين والمخترعين من كافة أنحاء العالم لعرض ابتكاراتهم فى أكبر سوق إقليمى للابتكار.

كما أكد الدكتور محمود صقر أن المعرض هو إحدى الآليات التنفيذية التى تتبناها الأكاديمية للتنقيب عن الابتكارات التى يمكن أن تتبناها، وتحتضنها حتى تصل إلى منتج نهائى يحمل علامة "صنع فى مصر"، وهو أيضًا آلية للتسويق التكنولوجى.

جدير بالذكر أن المعرض يتشرف بالرعاية الكريمة من رئيس الجمهورية منذ عام إطلاقه فى 2014، وقد عقدت النسخ السابقة منه فى الحرم اليونانى بالتحرير، وقصر البارون، وقلعة صلاح الدين، ومركز المؤتمرات والمعارض الدولية، وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة النسخة السابعة للمعرض لهذا العام.

للمزيد من المعلومات الدخول إلى موقع الأكاديمية www.asrt.sci.eg.

 
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معرض القاهرة الدولى للابتكار

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