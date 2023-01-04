الإمام الأكبر يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر ووفدًا من مشيخة الأزهر، ومعهم الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق.

وأعرب فضيلة الإمام ومرافقوه عن خالص التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستقبل قداسة البابا أيضا فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ووفدًا من دار الإفتاء المصرية، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستقبل قداسته أيضا وفدًا من هيئة الرقابة الإدارية، حيث قدم الوفد التهنئة لقداسته بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

وزار الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الأربعاء قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية اليوم للتهنئة بعيد الميلاد المحيد برفقة وفد كنسي.

وقال رئيس الأساقفة: السيد المسيح لا يكفيه يوم واحد للاحتفال به لكن كل أيام العام احتفال بالسيد المسيح، مؤكدًا أن الكنائس بالأعضاء فى جسد المسيح الواحد، مضيفا: "نتطلع للقاء قداستكم قريبًا باحتفال مجلس كنائس مصر والذي يضم عائلة المسيح المصرية".

وأكد رئيس الأساقفة: الطائفة الأسقفية مستعدة لتقديم كل الدعم داخل مجلس كنائس مصر، وبالاشتراك مع الأزهر لمجابهة كل التيارات الفكرية المغالطة للإيمان المسيحى.

من جانبه، قال البابا تواضروس: ككنائس نقف موقف اجتماعى وإيمانى وأخلاقى أمام كل التحديات التى تواجه الكنيسة في الوقت المعاصر إذ نواجه كثير من التيارات الفكرية المُخربة للعقيدة المسيحية كقضايا كالالحاد والمثلية.

وشدد البابا على إن دور مجلس كنائس مصر أن يتفاعل مع مثل هذه الأمور ويستند للكتاب المقدس فى مجابهتها لإعلان الحق الإلهى فلا نقدر أن نكون جزء من إيمان الكنيسة بدون أن نعيش حياة المسيحية الحقيقية.

ووصف البابا الكنيسة بأنها هى من تكون دائما صوت الحق مضيفًا: إذا فقدنا الحق فقدنا كل شئ فدورنا حفظ نقاوة الحياة الإنسانية.



البابا تواضروس مع شيخ الأزهر



البابا تواضروس وشيخ الأزهر



البابا تواضروس يستقبل شيخ الأزهر



جانب من زيارة شيخ الأزهر