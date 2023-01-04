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الأربعاء، 04 يناير 2023 06:00 ص
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الأرض فى الحضيض.. الكرة الأرضية تصل اليوم لأقرب مسافة من الشمس

الأربعاء، 04 يناير 2023 06:00 ص
الأرض فى الحضيض.. الكرة الأرضية تصل اليوم لأقرب مسافة من الشمس الكرة الأرضية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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ستصل الكرة الأرضية اليوم الأربعاء 04 يناير 2023 إلى أقرب مسافة من الشمس -الحضيض- عند الساعة 07:17 مساءً بتوقيت مكة (04:17 مساءً بتوقيت جرينتش) بالتزامن مع فصل الشتاء في النصف الشمالي.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي الشكل وليس دائريًا، لذلك فإن المسافة بيننا وبين الشمس تتغير على مدار عام، فعند الحضيض ستكون على مسافة 147,105,052 مليون كيلومتر أقرب بحوالي 5 ملايين كيلومتر إلى الشمس (المسافة بين مركز الأرض ومركز الشمس) مقارنة بما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن عندما ستصل الأوج – أبعد مسافة من الشمس – في الرابع من يوليو على مسافة 152,098,455 كيلومتر من الشمس.
 
وتابع التقرير أن فرق المسافة ليس كبيراً بين الحضيض في يناير والأوج في يوليو، ولكن هذا الاختلاف في المسافة يعني أن قرص الشمس سيبدو ظاهريا الآن أكبر قليلاً من المعتاد، وأكثر إشراقًا بنسبة 7٪، ومع ذلك لا يذوب الثلج في النصف الشمالي، لأن الفصول الأربعة  تحدث أساسًا بسبب ميل محور دوران الأرض وليس قربها او بعدها عن الشمس.
 
وأضاف: "فخلال فصل الشتاء يكون القطب الشمالي مائلا بعيداً عن الشمس في حين أنه خلال الصيف يكون مائل باتجاه الشمس، وعلى الرغم من أن اقتراب وابتعاد الأرض  ليس المسئول عن حدوث الفصول إلا أن ذلك يؤثر على طول تلك الفصول".

الارض

الكره الارضيه

الأرض قرب الشمس

الشمس

اليوم السابع بلس



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