اليوم السابع
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اعترافات المتهم بسرقة فيلا بالمقطم: استغليت عملى بها وسرقتها بالمغافلة

الأربعاء، 04 يناير 2023 02:00 ص
اعترافات المتهم بسرقة فيلا بالمقطم: استغليت عملى بها وسرقتها بالمغافلة سرقة _أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن العامل المتهم بسرقة فيلا في المقطم، أقر بارتكابة الواقعة، وأكد استغلال عمله بالفيلا وصعد إلى الغرفة واستولى على ساعة يد ومشغولات ذهبية.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) باكتشافه سرقة (ساعة يد وبعض المشغولات الذهبية) من داخل الفيلا سكنه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالفيلا محل البلاغ كمشرف معمارى لإنهاء بعض الأعمال بها، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك قام بالصعود إلى إحدى الغرف بالفيلا وتمكن من مغافلة باقى العاملين بالفيلا واستولى على المسروقات ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بالعقار محل سكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة .


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