إيطاليا: فرض اختبارات كورونا على القادمين من الصين إجراء طبيعي

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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الثلاثاء، إن فرض اختبارات فيروس "كوفيد-19" على المسافرين القادمين من الصين هو إجراء طبيعي لتجنب انتشار موجة جديدة وظهور متحورات للفيروس.



وأضاف تاجاني - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - أن الاختبارات المفروضة على الصينيين وأيضًا على الإيطاليين القادمين من هناك من أجل حماية الصحة العامة ولا يوجد أي شيء مسيء، مشددا على أنه لا توجد نية عدائية أو تقييدية للحرية من هذا الإجراء تجاه المواطنين الصينيين.



وكانت الصين قد انتقدت، في وقت سابق من الثلاثاء، القيود التي فرضتها بعض الدول على المسافرين القادمين منها بعد إلزامهم بإجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



يذكر ان السلطات الإيطالية كانت قد أعلنت من قبل أنها تدرس إمكانية فرض فحوصات إلزامية على كل المسافرين القادمين من الصين، بعد أن سجلت الدولة الاسيوية طفرة في الإصابات بفيروس كوفيد-19 بعد تخلي السلطات في بكين عن سياسة صفر كوفيد بتقليص تدابير الاغلاق.