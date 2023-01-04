إصابة 5 مواطنين فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 5 مواطنين بينهم طفل بإصابات متنوعة فى حوادث متفرقة بمركزى كفر الشيخ والرياض، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.



تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام، تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة بكفرالشيخ، وتم تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.



بالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفى، إصابة كل من "على.م.ع"، 24 سنة من مدينة كفرالشيخ، بجروح وكدمات، فى انقلاب سيارة بكفر الشيخ، و"عزة.م.ع،" 45 سنة، من مسير بجروح فى الرأس، لسقوط جسم صلب عليها.



كما أصيب، "أحمد.م.ك "، 17سنة، من الرياض، بجروح فى الصدر والظهر، فى حادث انقلاب دراجة نارية، و"منار. ح.م"، 19سنة، من كفر البسطويسى، باشتباه تسمم، لتناول دواء بطريق الخطأ، فيما أصيب الطفل، أحمد.أ.س، 6 سنوات، من قرية الحمراوى، باشتباه تسمم، لتناول مادة غير معلومة، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.