إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بالمنيا، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 8351 ر ن وملاكى، و7964 ب ص ع، نصف نقل، بالطريق الصحراوى الغربى، شمال محور سمالوط.



بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب التخطى الخاطئ للسيارة النصف نقل واصطدامها بالملاكى، مما أسفر عن إصابة كل من: عبد الله محمد إبراهيم 22 عاما، هشام على كامل 35 عاما، أحمد عصام محمد 40 عاما، وجميعهم يقيمون بمدينة سمالوط.



تم نقل المصابين إلى مستشفى النموذجى لتلقى العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح واشتباه إرتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوى، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.