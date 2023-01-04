إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق أسوان الزراعى

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصيب 12 شخصا، مساء اليوم، الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة أجرة "كبود" على الطريق الزراعى " أسوان - القاهرة "، وتم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "كبود" على الطريق الزراعى "أسوان - القاهرة" بالقرب من قرية السيالة بمركز كوم أمبو، ووجه مدير المرفق بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وبالانتقال، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 12 شخصا، وهم: "ناصر رمضان محمد 52 سنة، وعبد الناصر على 58 سنة، رجب رمضان محمد 62 سنة، ومحمود فتح الله مصطفى 24 سنة، وفاطمة ربيع عوض 16 سنة، وزينب الأمين أحمد 16 سنة، ومحمد السيد أحمد 24 سنة، وميار بدري محمد 16 سنة، ونادية محمد البكري 55 سنة، ورشدي محمد موسى 60 سنة، ونوال حامد إسماعيل 50 سنة، وأحمد الامير علي 34 سنة".

وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وجروح واشتباه كسر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.