إحالة 3 عاطلين للجنايات فى اتهامهم بترويج المواد المخدرة بالمنيرة الغربية

كتب أحمد إسماعيل

أمرت النيابة العامة بالجيزة إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بترويج المواد المخدرة فى المنيرة الغربية.

وكانت قد كلفت النيابة العامة في وقت سابق خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على 3 تجار مواد مخدرة بحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح ناري في المنيرة الغربية وإعداد تقرير فنى.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى اتجار 3 عاطلين بالمواد المخدرة في المنيرة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح ناري ومبلغ مالي.

اعترف المتهمون بالاتجار بالمضبوطات، فتم إخطار مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق التي أمرت بما سبق.