اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 يناير 2023 10:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إحالة 3 عاطلين للجنايات فى اتهامهم بترويج المواد المخدرة بالمنيرة الغربية

الأربعاء، 04 يناير 2023 10:12 ص
إحالة 3 عاطلين للجنايات فى اتهامهم بترويج المواد المخدرة بالمنيرة الغربية محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة بالجيزة إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بترويج المواد المخدرة  فى المنيرة الغربية.
 
وكانت قد كلفت النيابة العامة في وقت سابق خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على 3 تجار مواد مخدرة بحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح ناري في المنيرة الغربية وإعداد تقرير فنى.
 
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى اتجار 3 عاطلين بالمواد المخدرة في المنيرة الغربية.
 
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح ناري ومبلغ مالي. 
 
اعترف المتهمون بالاتجار بالمضبوطات، فتم إخطار مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق التي أمرت بما سبق.

النيابة العامة

المعمل الجنائي

المخدرات

أمن الجيزة

المواد المخدرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة