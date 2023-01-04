اليوم السابع
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إحالة سائق للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة مسكن سيدة فى الشيخ زايد

الأربعاء، 04 يناير 2023 10:06 ص
إحالة سائق للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة مسكن سيدة فى الشيخ زايد حبس ـ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أحالت النيابة العامة بالجيزة سائقا محبوسا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة مسكن سيدة يعمل لديها بمدينة الشيخ زايد.

كانت قد أمرت النيابة العامة فى وقت سابق بحبس المتهم، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة أفادت فيه بتعرض مسكنها للسرقة بمدينة الشيخ زايد.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذى وجه بتشكيل فريق بحث لكشف هوية المتهم بارتكاب الواقعة.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن سائق مقدمة البلاغ وراء ارتكاب السرقة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


جرائم السرقة

أمن الجيزة

النيابة العامة

المحاكمة الجنائية

الشيخ زايد



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