إجراء 354 عملية وجراحة العيون في مستشفى بنها التعليمي للقضاء على قوائم الانتظار

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إجراء 8 عمليات من حالات قوائم الانتظار بقسم طب وجراحة العيون، متنوعة ما بين عمليات إزالة المياه البيضاء بجهاز "الفاكو" وعمليات الحقن بمادة "اللوسنتس" داخل العين، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضحت المستشفى، في بيان لها، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالتشغيل الكامل والكلي لجميع أقسام المستشفى، وبمتابعة مستمرة من الدكتور وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة الشباسي مدير عام المستشفى، قام الدكتور محمد أبو الفتوح رئيس قسم طب وجراحه العيون، والدكتور شريف عزمي استشاري طب وجراحة العيون، والدكتور محمد عبد الحافظ زميل استشاري طب وجراحة العيون، بإجراء 8 عمليات من حالات قوائم الانتظار.

وتابعت المستشفى، أن العمليات تنوعت ما بين عمليات إزالة المياه البيضاء بجهاز "الفاكو" وعمليات الحقن بمادة "اللوسنتس" داخل العين، وذلك بمساعدة الفريق الطبي المكون من زميل مساعد الدكتورة أمل منسي، وطبيب مقيم الدكتورة فاطمه عماد، والدكتورة نرمين أحمد، والدكتورة هند أسامة، والدكتورة نوران نبيل، وفريق التخدير بقيادة الدكتور إيهاب سعيد رئيس قسم التخدير، والدكتور مجدي ويليم مدير العمليات، وفريق تمريض عمليات الرمد انتصار محمد، ومنى جودة، ونادية فرج، ونجلاء مصطفى.

وأوضحت المستشفى، أنه بذلك وصل إجمالي حالات قوائم الانتظار التي تم إجراؤها داخل قسم طب وجراحة العيون 354 عملية، متنوعة ما بين عمليات المياه والبيضاء وعمليات حقن اللوسنتس داخل العين وذلك ضمن الحملة للقضاء علي قوائم الانتظار، حيث يتم توفير أجود أنواع العدسات مثل العدسات الأمريكي والألماني وجميع مستهلكات العمليات مجانا لجميع مرضى العيون المستفيدين من خدمات العلاج على نفقة الدولة.



الفرق الطبية



عداد العمليات



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