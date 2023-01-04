"أياتا" تهاجم قيود السفر على الصينيين: أثبتت عدم فعاليتها

كتب- وكالات

انتقد رئيس أكبر هيئة تجارية لشركات الطيران في العالم القيود المفروضة على المسافرين من الصين، قائلا إن مثل هذه الإجراءات أثبتت عدم فعاليتها في منع انتشار فيروس كوفيد-19.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا": "من المخيب للآمال للغاية أن نرى هذه العودة المفاجئة للإجراءات التي أثبتت عدم فعاليتها على مدى السنوات الثلاث الماضية".

وكانت بكين هددت باتخاذ "إجراءات مضادة" ضد الدول التي أعلنت فرض فحوص استثنائية على القادمين إليها من الصين، بعد أن ألغت الأخيرة بشكل مفاجئ الإجراءات الصارمة التي كانت تفرضها للحد من تفشي الوباء، ومنها الإغلاق والفحوص الجماعية والحجر الصحي الإجباري.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج على شفافية بلادها فيما تعلنه بشأن تطورات الوباء، قائلة إن الصين تبادلت مع دول أجنبية معلومات بشأن التفشي الأحدث للفيروس، وأنه "لا ينبغي لأحد أن يغتنم الفرصة للانخراط في التلاعب السياسي أو الاستجابات التمييزية".