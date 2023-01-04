وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية، أن موراي أصبحت الآن، وبشكل مؤقت، الشخص الثاني في الترتيب لمنصب الرئيس في حالة غيابه، مشيرة إلى أنه عادة ما يكون منصب الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ هو الثالث في الترتيب للرئاسة في حالة غياب الرئيس بعد نائب الرئيس ورئيس مجلس النواب، ولكن لا يوجد حاليا رئيس لمجلس النواب.



وقالت موراي في بيان لها "إنها مسؤولية كبيرة أن أصبح أول امرأة تشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ.. ويشرفني بشدة أن أتحملها من أجل بلدي وولاية واشنطن".



وهنأ الرئيس جو بايدن، السناتور موراي على انتخابها التاريخي عبر تويتر حيث كتب قائلا "يشهد التاريخ في مبنى الكونجرس أن يتم انتخاب أول امرأة رئيسة لمجلس الشيوخ.. وأتطلع إلى مواصلة عملنا معا".