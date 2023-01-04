أكاديمية ناصر العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم الأنشطة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وباقى الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة، وقع اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور / معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة .

يهدف البروتوكول، إلى دعم أواصر التعاون البناء وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية وخاصة فى الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومى وصناعة القرار وأساليب التفكير والدراسات المستقبلية، وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وكذا عقد الدورات التدريبية بالأكاديمية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة المنصورة الجديدة .

كما يتضمن البروتوكول، استضافة قيادات ومستشارى الأكاديمية لعقد لقاءات مفتوحة بجامعة المنصورة الجديدة، وكذا إتاحة قاعدة المعلومات ومحتويات المكتبات العلمية للدارسين، فيما يتعلق بالموضوعات المختلفة التى تهم الباحثين من الجانبين .