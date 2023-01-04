أسقف الزقازيق: مصر وطن يتسع للجميع يقبل التعدادية ويلتزم بالوسطية

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الانبا تيماثواس مطران الزقازيق ومنيا القمح، والقساوسة، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والقيادات التنفيذية والمجتمعية، لتهنئة بعيد الميلاد المجيد .

ودعا الانبا تيماثواس مطران الزقازيق ومنيا القمح، في كلمته أن يكون هذا العام هو " انتصار و اذهار"،علي العقول المظلمة الفاقدة للبصر و البصرية، التي تعطل أي تقدم في أي أمة و العقول الكارهة و الحاقدة، قائلا : مصر بلد يتسع للجميع منذ آلاف السنين، تقبل التعدادية ،و تلتزم بالوسطية، ويتمسك بالإنسانية ، فهي ليست دولة تعصب و حب و ليس حقد ، فهمي منبع الوئام.

و دعا ايضا إلي ضرورة التحلي بالصبر لمواجهة مصاعب الحياة، اتقان العمل، و نجتمع على قلب واحد من أجل الوطن ، والجهد كيد واحده لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، متمنياً أن يكون العام الجديد تسوده قيم الحب والسلام والمودة بين الجميع .

وأضاف الشيخ عاطف شومان منطقة الشرقية الأزهرية، أننا جمعيا نسيج واحد نعيش في امن و أمان،فمصر دائما المسلم و المسيحي يعيشون بجوار بعضهم في امن.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين ستظل صامدة وباقية فتعاليم الدين الإسلامي الحنيف تحث على المعاملة الطيبة مع أصحاب الديانات السماوية، مؤكداً على عمق مشاعر الإخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري.

رافق المحافظ في الزيارة، كل من الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والعميد وائل عبد القادر المستشار العسكري للمحافظة والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضه والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الابنية التعليمية بالشرقية و نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان ابو الفتوح رئيس حي أول و محمد الأباصيري رئيس حي ثان وعددٍ من رجال الدين الاسلامي والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.