أبرز المحاكمات خلال يناير.. قضية نيرة أشرف والحكم على "مالك عقار فيصل"

كتب أحمد إسماعيل

تشهد أروقة المحاكم، خلال شهر يناير، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها تنظر محكمة النقض بجلسة 26 يناير الجارى أولى جلسات نظر وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل، فى قضية قتله نيرة أشرف، لحين الفصل في الطعن أمام دائرة الخميس "د" بمحكمة النقض.

وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقا لمحمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

صائد الحيوانات قاتل محامى كرداسة

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 9 يناير الجارى أولى جلسات محاكمة المتهم محمد فرحات، 33 سنة، كهربائى سيارات وصائد حيوانات، "محبوسا" لاتهامه بتهمة قتل بندارى حمدى الشهير بـ"محامى كرداسة" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

النطق بالحكم على مالك عقار فيصل المحترق

تصدر محكمة جنايات الجيزة، الحكم على المتهم فى عقار فيصل المحترق بجلسة ـ11 يناير.

وكانت أحالت النيابة العامة مالك عقار فيصل المحترق على الطريق الدائرى للمحاكمة الجنائية المختصة، لما نٌسب إليه من اتهامات بتعريض حياة المواطنين -سكان العقار- للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

نظر طعن أسرة وائل الإبراشى على قرار "ألا وجه لإقامة دعوى جنائية"

تستكمل الدائرة 17 جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو عشرة ونصف، ثالث جلسات نظر طعن أسرة وائل الإبراشى على قرار النائب العام بألا وجه فى إقامة الدعوى الجنائية ضد الدكتور شريف عباس، لاتهامه بالتسبب بالإهمال فى علاجه وإعطائه أدوية غير مجدية والتسبب فى وفاته.

وكان قد تقدم المستشار جميل سعيد دفاع أسرة الاعلامى الراحل وائل الابراشي بطلب للمحكمة لاعلان الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرس كورونا للاستماع لشهادته، والحصول على صورة ضوئية من التقارير الطبية للإعلامى الراحل، كما طلب الإستماع إلى شهادة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الشئون الصحية لرئيس الجمهورية.

نظر نقض كريم الهوارى على حبسه 3 سنوات لاتهامه بقتل 4 أشخاص

تنظر محكمة النقض أمام دائرة الأحد" أ " أولى جلسات نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ضد المتهم كريم الهوارى بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بقتل 4 طلاب خطأ فى حادث تصادم بالشيخ زايد وتعاطى المخدرات وذلك بتاريخ 15 يناير 2023 .

نظر نقض حسن راتب على حكم سجنه 5 سنوات لاتهامه بالاتجار فى الآثار

تنظر دائرة "الخميس ب"بمحكمة النقض"أولى جلسات نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، في 21 أبريل الماضى، بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بالاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى"، بتاريخ 19 يناير 2023 .