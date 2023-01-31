اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 09:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

6 مليارات دولار حجم الواردات المصرية من الولايات المتحدة فى 10 أشهر

الثلاثاء، 31 يناير 2023 08:00 ص
6 مليارات دولار حجم الواردات المصرية من الولايات المتحدة فى 10 أشهر حاوية تجارية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال أول 10 أشهر من العام الماضي 2022، حيث سجلت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 6 مليارات دولار، مقابل 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من  عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 19.3%.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 10 أشهر من  عام 2022 توزعت وفقا لما يلي:

1. بذور وأثمار زيتية بقيمة 2 مليار دولار.

2. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.1 مليار دولار.

3. منتجات الصيدلة  بقيمة 365 مليون دولار.

4. مراجل وآلات وأجهزة آلية  بقيمة 324.5 مليون دولار.

5. حديد وصلب  بقيمة 279.3 مليون دولار.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال العام المالي 2020/2021، لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة زيادة بلغت 19.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية 1.4 مليار دولار خلال العام المالي   2020 / 2021 مقابل 975.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 40.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.


واردات مصر

اخبار الاقتصاد

جهاز الإحصاء

واردات البذور



الموضوعات المتعلقة

396 مليون دولار تراجعا بواردات مصر من التليفزيونات خلال 10 أشهر العام الماضى

الإثنين، 30 يناير 2023 09:00 ص

187 مليون دولار واردات مصر من ذرة الأعلاف فى شهر واحد

الأربعاء، 18 يناير 2023 02:00 ص

واردات مصر من القمح ترتفع إلى 668 مليون دولار فى أكتوبر الماضى

الثلاثاء، 17 يناير 2023 07:00 ص

116 مليون دولار تراجعا فى واردات مصر من الموبايلات خلال شهر واحد

الأحد، 15 يناير 2023 03:00 ص

توطين الصناعة هو الحل.. "الصودا أش" كلمة السر في توفير الموارد الدولارية على الدولة بقطاع البتروكيماويات.. جهاز الإحصاء: نحو 3 مليارات جنيه واردات مصر من بيكربونات الصوديوم فى عامين.. وبلغاريا تتصدر

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة