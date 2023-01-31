5 أطعمة مثالية لمرضى السكر فى الشتاء.. أبرزها البرتقال والتفاح

كتبت ميرفت رشاد

إليك الأطعمة الشتوية المثالية لمرضى السكر 1. البرتقال تعد الفواكه الحمضية مثل البرتقال مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم والألياف وفيتامين سي، نظرًا لأن البرتقال يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض ، فإنها لا تسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم على الفور، بالنسبة لمرضى السكر ، فيتامين ج مهم للغاية لأنه يخفض مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة القوية ، فيتامين C يساعد في استعادة الخلايا التالفة، يتم تقليل المشكلات الصحية المتعلقة بالنوع 2 من مرض السكري من خلال هذا الشفاء. يحتاج مرضى السكري على وجه الخصوص إلى تناول طعام صحي لتعزيز مقاومتهم للأمراض والتحكم في مستويات السكر في الدم على مدار موسم الشتاء، والتي قد تتقلب بسبب التغيرات في روتيننا اليومي، قد يصبح كثير من الناس أقل نشاطًا ويتخلون عن المشي المنتظم بسبب البرودة في الصباح والمساء، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بالإضافة إلى ذلك، قد يلجأ الأشخاص إلى العناصر عالية السعرات الحرارية التي قد تكون ضارة بإدارة مرض السكري كوسيلة لمكافحة البرد، وإليك الأطعمة الفائقة التي يمكن أن تكون إضافة مثالية لنظامك الغذائي الشتوي إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات السكر في الدم، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".تعد الفواكه الحمضية مثل البرتقال مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم والألياف وفيتامين سي، نظرًا لأن البرتقال يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض ، فإنها لا تسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم على الفور، بالنسبة لمرضى السكر ، فيتامين ج مهم للغاية لأنه يخفض مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة القوية ، فيتامين C يساعد في استعادة الخلايا التالفة، يتم تقليل المشكلات الصحية المتعلقة بالنوع 2 من مرض السكري من خلال هذا الشفاء.

2. جذر الكركم الطازج خلال فصل الشتاء ، عادة ما يكون جذر الكركم الطازج متوفرًا بكثرة، المكون الأساسي للكركم ، الكركمين ، هو مضاد قوي للالتهابات وله تأثير إيجابي على تنظيم نسبة السكر في الدم، نظرًا لأن مرض السكري هو مرض التهابي ، فإن كل استراتيجية للتحكم في الحالة التي يمكن أن تقلل الالتهاب الجسدي مهمة جدًا. بالإضافة إلى ذلك ، تشير الأبحاث إلى أن الكركمين يساعد في تقليل ارتفاع السكر في الدم ومقاومة الأنسولين وفرط شحميات الدم (ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية). 3. شاي القرفة من بين الأشياء التي تشتهر بها القرفة ، التوابل الطبيعية ومضادات الأكسدة القوية، له خصائص قوية مضادة للالتهابات ويعزز المناعة بهذه الطريقة. أظهرت العديد من الدراسات أن القرفة تعمل على خفض مستويات الكوليسترول ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، يحسن تناول القرفة بانتظام من حساسية الأنسولين ، مما يخفض مستويات السكر في الدم، إنه يحاكي تأثيرات الأنسولين ويعزز امتصاص الخلايا للجلوكوز ، مما يقلل من مستويات السكر في الدم نتيجة لذلك.



4. الخضراوات الصليبية تتوفر الخضروات الصليبية بسهولة في فصل الشتاء. تتكون من الكرنب والقرنبيط والبروكلي، يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد على تقوية المناعة. عنصر آخر، الألياف ، يبطئ عملية الهضم ويقلل من الشعور بالجوع، تساعد الألياف أيضًا في تقليل مستويات السكر في الدم. السلفورافين عنصر موجود في البروكلي، يخفض مستويات السكر في الدم بمساعدة. تشمل هذه الخضار فيتامين ك، الذي يقلل من خطر انسداد صمام القلب طوال فصل الشتاء ويساعد في السيطرة على تخثر الدم.