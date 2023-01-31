وكيل "تعليم الإسماعيلية" يشهد ورشة عمل مسئولي التوظيف بمدارس التعليم الفنى

كتب - السيد فلاح

شهد الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم، الثلاثاء، ورشة عمل تنشيطية لمسئولي التوظيف بمدارس التعليم الفنى، بمشاركة محافظات بورسعيد ودمياط إلي جانب الإسماعيلية.

بحضور المهندسة إحسان العيادى، مدير عام التعليم الفنى، وفريد حرب، مدير وحدة تيسير الانتقال وأحمد سيف، مدير أمن المديرية ومينا كمال، مدير وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمشروع قوي عامله مصر.

وخلال الورشة التي أقيمت بأحد فنادق الإسماعيلية تم عرض انجازات مكون التوظيف بالوحدات وعرض التحديات التي تواجة عمل مكون التوظيف حيث قدم فريق عمل مدرسة البنات الزخرفيه عرضا متميزًا ممثلًا لمحافظة الإسماعيلية.



ورشة عمل مسئولي التوظيف بمدارس التعليم الفنى (2)



ورشة عمل مسئولي التوظيف بمدارس التعليم الفنى (3)



ورشة عمل مسئولي التوظيف بمدارس التعليم الفنى (4)



ورشة عمل مسئولي التوظيف بمدارس التعليم الفنى (5)