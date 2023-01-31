وكيل أوقاف الإسكندرية يشهد فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد العلا

شهد الشيخ الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، فاعليات الليلة الثالثة من الأسبوع الثقافي بمسجد العلا الشرقى الكبير بالنهضة إدارة العامرية أول بحضور الدكتور محمد عباس عبدالرحمن المغنى الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف متحدثاً
الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة الشيخ عبد الرازق عبد الله مدير عام الإدارة مقدماً والشيخ محمد عرفات يوسف، مبتهلا والشيخ سامى محمودزكى قارئا.
وقال بيان مديرية الأوقاف اليوم ،إن فعاليات الاسبوع الثقافى تحت عنوان "العفة"، وأن العفة رداء كل تقي به يتحقق الأمن وتصان الأعراض ويتحقق السلام والأمن المجتمعى وتحفظ الأعراض وتبنى الأوطان مؤكدين أن المجتمع بخير مادامت العفة تملأ جنباته فهي أحد سبل تحقيق الرخاء والنماء وأنه ما طعِمَ الطّاعِمون كالحلالِ الكفافِ، وما رِداءٌ خيرٌ من رِداء الحياءِ والعفاف والعِفَّة سِيمَا الأنبياءِ وحِليةُ العلماء وتاجُ العُبَّاد والصّلَحاء".
يأتى ذلك فى إطار مواصلة مديرية أوقاف الإسكندرية فى قوافلها الدعوية بمختلف مساجد الإسكندرية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
فى سياق آخر نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية عدد من القوافل الدعوية والتثقيفية للحديث عن حق الطفل وبناء الأسرة على رأسهم القافلة الدعوية الكبرى بمسجد (الشهيد اللواء ابراهيم عبد القادر حمدي) بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، الشيخ محمود العطار مفتش بإدارة أوقاف محرم بك، الشيخ محمد عوض عطية مبتهلاً، الشيخ محمد ماهر جمعة عيسى إمام وخطيب المسجد.
وفي كلمته قال الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقافبالإسكندرية إن الأسرة هي اللَّبنةُ الأولى في بناء أي مجتمع، فإذا كانت هذه اللبنة مفكَّكةً منهارةً، فلا بد أن يكون المجتمع مفكَّكًا منهارًا، وإذا كانت هذه الأُسرة صُلْبةً متماسكة، فلا بد أن يكون المجتمعُ المتكوِّن منها صُلبًا متماسكًا كذلك ولَمَّا كان الإسلام الحنيف يعمل على تكوين المجتمع الإسلاميِّ القوي، فقد حرَص على تدعيم اللَّبِنة الأولى في البنيان الاجتماعي، وهي الأسرة، وعمل على إسعادِها وعلى تقوِيتها وبين أن للأبناء حقوق على الأباء كما أن للأباء حقوق على الأبناء بينتها.
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