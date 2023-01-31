وفاة شاب صدمته سيارة أثناء قيادتة دراجة نارية بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

لقي شاب مصرعه إثر اصطدام سيارة ربع نقل ب دراجة بخارية كان يستقلها، على طريق دكرنس منية النصر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ربع نقل على طريق دكرنس منية النصر، بالقرب من قرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس، ووفاة قائد الدراجة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين مصرع شاب يدعى عبداللطيف سعد 29 سنة، مقيم بقرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس العام ، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإستخراج تصاريح الدفن.