اليوم السابع
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وزير بريطانى ينتقد توقعات النقد الدولى بشأن انكماش الاقتصاد البريطانى

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:07 م
وزير بريطانى ينتقد توقعات النقد الدولى بشأن انكماش الاقتصاد البريطانى وزير الطرق والنقل المحلي البريطاني
كتبت رباب فتحى

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انتقد وزير الطرق والنقل المحلى البريطانى ريتشارد هولدن توقعات صندوق النقد الدولي بأن المملكة المتحدة، ستشهد أكبر انكماشا فى مجموعة السبعة خلال 2023، واصفا إياها بأنها قد تكون "خاطئة".

وقال هولدن -وفق ما نقله موقع "سكاى نيوز" البريطانى "إذا نظرت إلى تقرير صندوق النقد الدولى، فقد أشادوا أيضًا بما فعلته الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية مع قدوم (وزير المالية) جيريمى هانت و(رئيس الوزراء) ريشى للمساعدة فى استقرار الوضع، ما رأيناه أيضًا فى الأشهر القليلة الماضية هو أن المملكة المتحدة فاقت فى الواقع توقعات صندوق النقد الدولى للعام الماضى وتوقعات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وتوقعات العام الذى قبله، ومنذ عام 2016، كان أداؤنا أفضل من أداء ألمانيا، على سبيل المثال".

وأضاف هولدن: "أنا مهتم بالنتائج"، ولدى سؤاله عما إذا كان صندوق النقد الدولى قد أخطأ، قال: "أعتقد ذلك، كما غير صندوق النقد الدولى رأيه بشأن بعض هذه الجوانب من قبل. وقد أظهرت الأرقام أن صندوق النقد الدولى كان مخطئًا".

كما قال هولدن أن المملكة المتحدة تفوقت فى الأداء على ألمانيا واليابان على مدى السنوات القليلة الماضية، وردًا على أرقام صندوق النقد الدولى، قالت مستشارة الظل لحزب العمال، راشيل ريفز، أن هناك الكثير من الدلائل على أن بريطانيا كانت "متخلفة عن نظرائنا".

وأضافت ريفز: "يجب على الحكومة أن تفعل كل ما فى وسعها لجعل اقتصادنا أقوى وأن تعمل على نموه، إنها الطريقة الوحيدة التى يمكننا من خلالها تجاوز الانتقال من أزمة إلى أخرى كما كنا منذ فترة طويلة جدًا".


بريطانيا

الاقتصاد البريطاني

صندوق النقد الدولى

ريتشارد هولدن

وزير الطرق والنقل المحلي البريطاني



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