اليوم السابع
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وزير الخارجية الإسرائيلي يعتزم زيارة كييف قريبا

الثلاثاء، 31 يناير 2023 06:00 ص
وزير الخارجية الإسرائيلي يعتزم زيارة كييف قريبا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
وكالات

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أنه سيجري زيارة إلى أوكرانيا قريبا.

وقال كوهين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في تل أبيب، يوم الاثنين: "تحدثت قبل عدة أيام مع نظيري الأوكراني، الوزير كوليبا، وأبلغته بأنه خلال الأسابيع القادمة ستستأنف السفارة الإسرائيلية في كييف عملها بشكل كامل".

وأضاف: "أطلعته كذلك على خطتي لزيارة كييف، لأكون أول زوير من الشرق الأوسط يزور كييف، في القريب العاجل".

وكان كوهين قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في 19 يناير الجاري، لأول مرة منذ تولي كوهين منصبه في أواخر ديسمبر الماضي.

وبحث الوزيران تقديم إسرائيل مساعدة إنسانية لأوكرانيا والتصدي المشترك لإيران.


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