اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 06:41 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية الأمريكي يعلن تقديم 50 مليون دولار دعما إضافيا إلى "أونروا"

الثلاثاء، 31 يناير 2023 06:00 م
وزير الخارجية الأمريكي يعلن تقديم 50 مليون دولار دعما إضافيا إلى "أونروا" وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن
أ ش أ

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تقديم بلاده دعما إضافيا إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقيمة 50 مليون دولار، كما تعهد بالاستمرار في العمل لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، مشيرا إلى تعدد جهود بلاده ودأبها لتقوية العلاقات مع الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.

وأكد بلينكن - في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس - على ضرورة اتخاذ خطوات لتقليل التصعيد ووقف العنف وتقليل التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومحاولة خلق مساحة لتنفيذ خطوات إيجابية.

وتابع أن تلك تعد خطوات أولى مهمة إلا أنها غير كافية إذ من الضروري الاستمرار في العمل "لضمان تمتع الفلسطينيين والإسرائيليين بنفس الحقوق والفرص ولكن ما نراه اليوم هو تصاغر أفق الأمل أمام الفلسطينيين وهذا يحتاج للتغيير".

وأعرب بلينكن للرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تعازيه وحزنه إزاء الفلسطينيين المدنيين الأبرياء الذين خسروا حياتهم في العنف المتصاعد على مدار العام الماضي، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يعانون من حالة عدم أمان متنامية وخوف متزايد داخل منازلهم ومجتمعهم وأماكن عبادتهم".

ووجه الوزير الأمريكي الشكر للرئيس الفلسطيني محمود عباس على استقباله وعلى المشاورات المثمرة بين الجانبين، معربا عن تقديره الكبير لموقف عباس الثابت والحاسم ضد الإرهاب.

 


وزير الخارجية الأمريكي

دولار

أونروا

فلسطين

اسرائيل

عملية القدس



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