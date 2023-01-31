وذكر "راديو نيوزيلندا" أن السلطات طالبت المواطنين بالاستعداد للفيضانات بسبب غزارة الأمطار غير المسبوقة والمتوقعة خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة.

كما أورد الراديو أن المنطقة تشهد رفع التحذير للمستوى الأحمر للمرة الأولى على الإطلاق بسبب غزارة الأمطار والرياح العاتية، مضيفا أن الكهرباء انقطعت عن 900 منزل بسبب سوء الأحوال الجوية.

يشار إلى أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الفيضانات التى تجتاح شمال البلاد.