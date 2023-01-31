اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 07:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

نيابة القاهرة الجديدة تحيل متهمين بسرقة حقيبة مواطن فى القطامية للجنح

الثلاثاء، 31 يناير 2023 07:05 ص
نيابة القاهرة الجديدة تحيل متهمين بسرقة حقيبة مواطن فى القطامية للجنح حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة متهمين بسرقة حقيبة مواطن بمنطقة القطامية، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمتهم بتهمة السرقة.

وكان تبلغ قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، بأنه عقب إيداعه مبلغا ماليا بأحد البنوك، وتوجهه لمحل عمله بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين (شخصين "غير معلومين لديه")، يستقلان سيارة ملاكى تمكنا على إثرها من استيقافه والاستيلاء على حقيبة يده وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول - مفتاح سيارة).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما (شخصين – لأحدهم له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما "جزء من المبلغ المالى المستولى عليه"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه باستخدام سيارة مستأجرة، وتقسيم المبلغ المستولى عليه على بعضهما البعض، وإنفاق نصيبهما من باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


​سرقه

سرقة حقيبه

محكمة الجنح

اخبار الحوادث

جرائم السرقه

عقوبه السرقه

نيابة القاهرة الجديدة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة